Самоубийственная политика: в Польше заявили о планах создать самую сильную в Европе сухопутную армию

Варшава рассчитывает в течение двух лет сделать польскую сухопутную армию сильнейшей в Европе, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак. По его словам, в мае ВС страны получат на вооружение танки Abrams и РСЗО HIMARS. Кроме того, Варшава заинтересована в приобретении американских ударных вертолётов AH-64 Apache. Ранее сообщалось, что Польша также рассматривает возможность организации на своей территории производства HIMARS и снарядов с обеднённым ураном для Abrams. Аналитики считают, что цель таких военных приготовлений — возможное противостояние с Россией.

Польша намерена в ближайшее время создать сильнейшую сухопутную армию в Европе, заявил в эфире Polskie Radio 24 вице-премьер и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Мы на правильном пути, чтобы в течение двух лет создать сильнейшую в Европе сухопутную армию», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, уже в мае польская армия получит первые американские танки Abrams. Ранее сообщалось, что в этом же месяце Варшава получит заказанные в 2019 году реактивные системы залпового огня HIMARS. Польские военные уже прошли обучение по эксплуатации этого оружия.

Как уточнил Блащак, техника поступит на вооружение 18-й механизированной дивизии, формирование которой было начато в 2017 году. По его словам, это позволит обезопасить так называемые Брестские ворота, откуда, по словам министра, якобы исходит угроза от России.

Вашингтон также предоставит Варшаве из собственных ресурсов ударные вертолёты AH-64 Apache для обучения пилотов, отметил вице-премьер. В своих предыдущих заявлениях он говорил о планах приобрести 96 таких машин.

В эфире Polskie Radio 24 Блащак рассказал о своей поездке в Соединённые Штаты в начале мая. Он положительно оценил результаты переговоров с министрами обороны США и Канады Ллойдом Остином и Анитой Ананд. Стороны, в частности, обсудили взаимодействие между польскими военными и дислоцированными в республике солдатами из США, а также вопросы оснащения вооружённых сил Польши.

Мариуш Блащак

AP

© Petr David Josek

Напомним, в ходе визита в США Блащак анонсировал закупку ещё одной партии РСЗО HIMARS из 500 установок, которые планируется размещать на польском шасси Jelcz.

Тогда же министр сообщил, что в Польше будет построена инфраструктура по производству и обслуживанию HIMARS. По словам Блащака, республика рассчитывает стать центром производства и обслуживания этих систем для других европейских стран. Вице-премьер отметил, что эта тема уже обсуждалась с руководством компании-производителя данных РСЗО Lockheed Martin и Ллойдом Остином.

Антироссийский плацдарм

Помимо центров обслуживания HIMARS Польша планирует разместить на своей территории аналогичную инфраструктуру для танков Abrams. Об этом 12 апреля сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая на заводе Anniston Army Depot (ANAD) в США.

«Для меня важно, чтобы в Польше разместили центр обслуживания, сервиса и сохранения в боевой готовности танков Abrams на всю Европу», — сказал он.

Он также добавил, что Варшава хочет организовать на своей территории производство снарядов с обеднённым ураном для этих танков.

Помимо этого, во время пребывания в США Моравецкий посетил заводы компании Lockheed Martin, где заявил, что Польша намерена стать первой страной за пределами Штатов, которая получит крылатые ракеты JASSM-XR. Эти управляемые снаряды относятся к классу «воздух — земля» и способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км.

31 марта конгресс США дал согласие на продажу Польше 800 управляемых противотанковых ракет класса «воздух — земля» Hellfire для оснащения польских вертолётов поддержки AW149. Об этом в начале апреля сообщил Блащак. Он добавил, что в будущем они могут устанавливаться и на AH-64 Apache.

Обновляются и польские системы ПВО. Помимо приобретаемых в США ЗРК Patriot, Варшава также закупает британские зенитные ракеты малой дальности CAMM для использования их на польской установке Narew, а также зенитные установки собственного производства Pilica. 17 апреля Мариуш Блащак сообщил о проведении в Польше первых учений ПВО без использования советских систем.

На следующий год запланировано начало поставок Польше истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II Block 4. В 2020 году Варшава заказала в США партию из 32 таких самолётов вместе с системами поддержки и обучения.

Согласно планам, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год. Первые шесть истребителей временно разместят на одной из авиабаз США для обучения лётного и технического персонала польских ВВС. Прибытие первых самолётов непосредственно в Польшу ожидается не раньше конца 2025 года.

Наращивается и прямое американское военное присутствие на территории республики. Так, в марте 2022 года США развернули в Польше две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, а в 2023 году в стране был открыт первый постоянный гарнизон ВС США, который будет заниматься «инфраструктурной поддержкой» и управлением «передовыми форпостами американских войск». В общей сложности в Польше дислоцированы около 10 тыс. американских солдат.

ЗРК Patriot в Польше

Gettyimages.ru

© Omar Marques

В то же время Варшава развивает инфраструктуру для хранения техники. Как отметил Моравецкий 11 апреля, в Повидзе и других местах в Польше будет складироваться несколько тысяч единиц военной техники НАТО.

«Вместе с нашими американскими партнёрами мы будем создавать логистический тыл, тыл техники», — сказал он.

На этом фоне Польша стала одним из крупнейших военных спонсоров киевского режима. Согласно данным портала Wirtualna Polska, по состоянию на февраль 2023 года Варшава передала Украине оружия на общую сумму около €2,2 млрд.

Как констатировали 2 мая в российском Министерстве иностранных дел, Польша превращается в плацдарм по накачке оружием киевского режима. В ведомстве добавили, что Варшава сегодня занимает «откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России».

«Варшава будет главной пострадавшей стороной»

По мнению эксперта РИСИ Олега Неменского, целью милитаризации Польши является противостояние с Россией.

«Поляки и не скрывают, что готовятся к большой войне с Россией. Только наша страна рассматривается ими в качестве потенциального противника. Более того, если судить по заявлениям польских лидеров, то они уже сейчас воюют с нашим государством. Косвенно они правы: война идёт через польскую помощь Украине, однако в Польше ожидают в будущем и прямого конфликта с РФ, который может произойти на территории Украины или Белоруссии, если Польша введёт туда свои войска», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Польские военные на учениях

AFP

© Wojtek Radwanski

Помимо этого, по словам Неменского, в Польше раскручивается идея о том, что Россия после победы на Украине якобы пойдёт войной на Польшу и захватит её.

«Аргументацию к таким соображениям никто не прилагает. Принято считать, что это само собой разумеется. На фоне таких ожиданий идёт подготовка к обороне страны от «российской агрессии», — отметил политолог.

Аналитик считает реалистичными планы Польши по созданию сильнейшей сухопутной армии в Европе.

«Цели Варшавы вполне достижимы, потому что ФРГ (крупнейшая экономика ЕС. — RT) за последнее время не сильно увеличивала свой военный бюджет и в целом находится в довольно затруднительном экономическом положении. Кроме того, другие европейские государства и США не заинтересованы в военном усилении Германии. А вот в оказании помощи Польше США как раз крайне заинтересованы», — заявил Неменский.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич полагает, что военные планы Польши могут оказаться для Варшавы слишком затратными.

«Сухопутная армия Польши может стать самой крупной. Но это будет дорого стоить. В то же время Польша по-прежнему финансируется Евросоюзом. Отсюда возникает вопрос: а нужно ли ЕС на свои деньги финансировать польскую армию? Нужно ли это Германии, при том что Польша постоянно требует от Берлина репарации за Вторую мировую войну? Очевидно, это надо только США, но страны ЕС в этом не заинтересованы. Это противоречие будет очень мешать польским планам», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом политологи не исключили, что амбициозные военные планы Польши могут навредить ей самой, как это неоднократно происходило в прошлом.

«Расчёт Варшавы на то, что после взятия Украины Россия пойдёт на Польшу, абсурден. Поэтому все деньги, которые тратятся на подготовку Польши к обороне, — это неразумные траты, вызванные ошибочным прогнозированием дальнейшей ситуации. Кроме того, если Варшава открыто вмешается в конфликт на Украине и допустит большую войну между Россией и Польшей, то в этой войне Варшава будет главной пострадавшей стороной. Так что во многом это самоубийственная политика, но она основана на польской идентичности, польском понимании истории и видении Варшавы своего места в мире», — заключил Олег Неменский.