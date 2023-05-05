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США предоставят Польше боевые вертолёты Apache и разместят на востоке страны

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что США предоставят Варшаве боевые вертолёты Apache и разместят их на востоке страны.
США предоставят Польше боевые вертолёты Apache и разместят на востоке страны
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Армия США предоставит нам вертолёты Apache... Они попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, чтобы обеспечили закрытие «Брестских ворот», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, польские пилоты приступят к обучению управлением средствами через несколько недель.

Ранее Польша вложила деньги в развитие военной базы ВВС США в населённом пункте Повидз, где расквартирована американская бригада, вооружённая ударными вертолётами Apache.

В июле Блащак сообщил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

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