Варшава профинансирует расширение базы ВВС США в центре Польши
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«Для этих вертолётов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов, с одной стороны, с другой стороны, топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза», — цитирует министра РИА Новости.
Это уже не первая польская инвестиция в американскую базу, отметил Блащак.
«В июне с послом США Марком Бжезиньским в Повидзе мы начинали строительство склада боеприпасов. Так что, можно сказать, что Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО на восточном фланге Североатлантического союза», — сказал он.
В июле Блащак сообщил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.