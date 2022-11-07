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Варшава профинансирует расширение базы ВВС США в центре Польши

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Польша вложила деньги в развитие военной базы ВВС США в населённом пункте Повидз, где расквартирована американская бригада, вооружённая ударными вертолетами Apache. Об этом сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Варшава профинансирует расширение базы ВВС США в центре Польши
  • Gettyimages.ru
  • © Kiratsinh Jadeja

«Для этих вертолётов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов, с одной стороны, с другой стороны, топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза», — цитирует министра РИА Новости.

Это уже не первая польская инвестиция в американскую базу, отметил Блащак.

«В июне с послом США Марком Бжезиньским в Повидзе мы начинали строительство склада боеприпасов. Так что, можно сказать, что Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО на восточном фланге Североатлантического союза», — сказал он.

В июле Блащак сообщил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

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