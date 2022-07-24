Министр обороны Польши ожидает, что страна получит сильнейшие сухопутные войска в Европе
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Министр отметил, что польская армия должна быть «столь многочисленной и столь сильной», что само её существование «отпугнет агрессора».
«Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства», — цитирует Блащака РИА Новости.
Глава Минобороны не стал скрывать, что вероятным противником Польша видит Россию.
«Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически в военном отношении, со стороны Белоруссии», — сказал он.
Как стало известно ранее, Польша приобретёт у Южной Кореи истребители FA-50 и танки K2. Также Польша намерена купить у США 116 бывших в употреблении танков Abrams.