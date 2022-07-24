Министр обороны Польши ожидает, что страна получит сильнейшие сухопутные войска в Европе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

Министр отметил, что польская армия должна быть «столь многочисленной и столь сильной», что само её существование «отпугнет агрессора».

«Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства», — цитирует Блащака РИА Новости.

Глава Минобороны не стал скрывать, что вероятным противником Польша видит Россию.

«Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически в военном отношении, со стороны Белоруссии», — сказал он.

Как стало известно ранее, Польша приобретёт у Южной Кореи истребители FA-50 и танки K2. Также Польша намерена купить у США 116 бывших в употреблении танков Abrams.