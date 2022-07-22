В Польше заявили о планах приобрести южнокорейские истребители и танки

Польша приобретёт у Южной Кореи истребители FA-50 и танки K2, сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Я был с визитом в Сеуле, президент Анджей Дуда вел в кулуарах саммита НАТО беседу со своим коллегой из Южной Кореи. Это сотрудничество идёт очень хорошо. Помимо гаубиц и танков, мы купим — о чём я уже могу сказать — южнокорейский истребитель FA-50», — приводит РИА Новости слова Блащака в интервью изданию Sieci.

По его словам, Польша намерена купить 48 таких машин, первые экземпляры должны поступить на вооружение армии в 2023 году.

Он отметил, что переговоры по данному вопросу уже завершаются.

Ранее стало известно, что Польша намерена купить у США 116 бывших в употреблении танков Abrams.