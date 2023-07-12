«Признание вины и почтение жертв»: польский сейм призвал Украину покаяться за Волынскую резню

Польско-украинское примирение должно включать в себя признание вины украинской стороны за геноцид польского населения украинскими националистами в годы Второй мировой войны, говорится в резолюции, которую принял сейм Польши в день памяти жертв Волынской резни. По мнению экспертов, Киев не пойдёт на историческое покаяние перед Варшавой, поскольку исполнители Волынской резни — национальные герои современной Украины. Однако это вряд ли серьёзно осложнит польско-украинские отношения, поскольку Варшава намерена включить Украину в сферу своего влияния. Эта прагматичная цель имеет большее значение для правящих в Польше консерваторов, чем историческая память о жертвах Волынской резни, считают политологи.

В Варшаве рассчитывают на признание Киевом вины за уничтожение украинскими националистами этнических поляков во время Второй мировой войны — эти события получили название «Волынская резня». Такая позиция обозначена в резолюции, которую единогласно принял польский сейм — нижняя палата парламента республики.

Документ был приурочен к Национальному дню памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершённого украинскими националистами. 11 июля 1943 года массовые убийства достигли пика.

«Сейм Республики Польша желает почтить память всех жертв Волынской резни. Особо следует отметить тех представителей украинского народа, которые, подвергая опасности свою жизнь, выступали против преступления, совершаемого их соотечественниками, — говорится в документе. — Польско-украинское примирение, которое выстраивается представителями обоих народов, должно также включить в себя признание вины и почтение жертв периода Второй мировой войны. Определённое значение имеет проведение эксгумации, достойное захоронение и увековечение всех жертв геноцида на Восточных кресах (польское название территорий нынешней Западной Украины. — RT)».

Памятник жертвам украинского геноцида (Раковицкое кладбище)

© Wikimedia

Как отмечают эксперты, Варшава регулярно озвучивает такие призывы в адрес Киева на официальном уровне, но использует достаточно сдержанную риторику, чтобы не обострять отношения с соседней страной.

«Польская сторона декларирует важность проблемы, важность выработки общей позиции с Украиной по отношению к трагическим событиям 1943 года на территориях с польским и смешанным польско-украинским населением. При этом Варшава хочет показать, что эта дискуссия не должна повлиять на текущий уровень польско-украинских отношений», — пояснил в беседе с RT политолог Станислав Кувалдин.

80 лет назад на территории современной Западной Украины произошли трагические события: около 100 населённых пунктов, в которых проживали поляки, подверглись атаке со стороны боевиков ОУН-УПА*. Общее количество жертв резни оценивается в 60—200 тыс. человек.

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По мнению историков, геноцид поляков готовился украинскими националистами заранее, идеологическая база для этого преступления закладывалась ещё с 1930-х годов. В те же годы ОУН приняла программу, содержавшую призывы к расправам над польским населением.

Точное число жертв резни неизвестно, поскольку останки погибших до сих пор не были эксгумированы. На этом настаивает польская сторона, однако диалог по данному вопросу между Варшавой и Киевом идёт с переменным успехом. Запрет на поисковые работы был введён в 2017 году после того, как в польском селе Грушовичи разрушили монумент в честь Украинской повстанческой армии (УПА). Спустя два года Киев и Варшава вернулись к обсуждению вопроса эксгумации жертв Волынской резни. В ноябре 2022 года в МИД Польши сообщили о согласии украинской стороны на проведение поисково-эксгумационных работ убитых УПА в феврале 1945 года в городке Пузники.

«Принципиальный вопрос»

Напомним, УПА была боевым крылом Организации украинских националистов (ОУН), основанной в 1929 году. Своими целями националисты называли борьбу против СССР и Польши и создание национального украинского государства. Для выполнения этих задач радикалы были готовы прибегать к любым методам, вплоть до коллаборационизма, террора и геноцида.

Памятник Степану Бандере во Львове

© AP Photo/Bernat Armangue

Тот факт, что ОУН-УПА были напрямую причастны к преступлениям против человечества, не мешает властям современной Украины чествовать эти структуры. Так, в 2007 году главнокомандующему УПА Роману Шухевичу было посмертно присвоено звание героя Украины, в 2010 году аналогичной почести посмертно удостоился и Степан Бандера. В 2014 году президент Украины — тогда этот пост занимал Пётр Порошенко — подписал указ об учреждении государственного праздника — Дня защитника Украины 14 октября, в день основания УПА.

При этом в Польше до сих пор живы некоторые свидетели зверств, которые творили боевики УПА над польским населением. В беседе с изданием The New York Times одна из спасшихся во время массовых убийств поделилась воспоминаниями о том, как бежала из бывших польских земель на западе Украины из-за нападения националистов, которые тогда убили большинство жителей её деревни. Пожилая женщина возмущена тем, что украинцы «не проявляют никакого раскаяния», и признаётся, что не забыла крики «Убивай ляхов!», раздававшиеся вокруг её родного села, когда ей было 13 лет. Об этом говорится в материале американской газеты, опубликованном в преддверии 80-летней годовщины Волынской резни.

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«Для рядовых поляков Волынская резня — это принципиальный вопрос, можно даже сказать, святцы. Почитание погибших считается одним из элементов воспитания молодого поколения. Польша имеет основания выдвигать претензии Украине. Волынская резня была, и сам Киев это признаёт, однако до сих пор не извинился», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В свою очередь, политолог Станислав Кувалдин выразил мнение, что вопрос Волынской резни больше всего волнует в Польше националистические круги либо круги, связанные с памятью о бывших восточных территориях, утраченных Польшей, — земляческие организации и т. п.

«Они имеют определённый политический вес, но всё же это не ведущие силы. И именно по той причине, что данной теме большое внимание уделяют националисты, либеральная часть польского общества не очень стремится поднимать тему Волынской резни, из чувства противоречия», — заявил эксперт.

«Принципиальная ставка»

Украинская сторона действительно не выражает раскаяния, при этом официальная Варшава старается не слишком педалировать этот вопрос в отношениях с Киевом. Так, в мае 2023 года пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина был отстранён от исполнения обязанностей после того, как публично предложил Украине и её президенту принести извинения за Волынскую резню.

При этом Киев не избегает полностью дискуссии по этому вопросу: 9 июля Владимир Зеленский прибыл вместе с польским коллегой Анджеем Дудой в кафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла в Луцке, где состоялась католическая месса, — в этот день в городе вспоминают жертв Волынской резни.

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«Вместе мы отдаём честь всем невинным жертвам Волыни. Память соединяет нас. Вместе мы сильнее», — говорилось в заявлении украинского лидера, опубликованном в Telegram.

По мнению Владимира Жарихина, такая уклончивая риторика Киева, признающая сам факт гибели поляков, но исключающая покаяние, связана с тем, что Украина просто не может признать тех «борцов за независимость», именами которых называют улицы городов, организаторами геноцида их современных союзников.

«Поэтому украинская сторона как бы признаёт, что Волынская резня была, но старается не упоминать имён виновных», — подчеркнул Жарихин.

Несмотря на призывы признать историческую вину, которые звучат со стороны Варшавы в адрес Киева, на практике польскую сторону тоже вполне устраивает такое положение, считают эксперты.

«Одним из традиционных элементов польской внешней политики являются ссоры со своими соседями, при этом Варшава прагматично поддерживает с ними отношения», — добавил Жарихин.

Так, польские власти проявили явную лояльность к Киеву в рамках саммита НАТО. Как заявил Анджей Дуда, в Варшаве считают, что достигнутого на саммите решения по Украине недостаточно. Он также выразил надежду на то, что страна будет принята в альянс уже через несколько лет.

Марш украинских националистов

AP

По словам Станислава Кувалдина, польские политики давно говорят о геноциде против польского населения со стороны украинских националистов, однако Варшава не стремится слишком обострять эти противоречия с Киевом.

«Дело в том, что для Польши поддержка Украины в вооружённом конфликте с Россией — принципиальная ставка, это то, что Варшава считает безусловно соответствующим её стратегическим интересам. Эта политика преследует две цели: некоторое ослабление России, а также включение Украины в польскую политическую орбиту. Для правящей в Польше партии «Право и справедливость» при всём её правом консерватизме прагматичные интересы важнее исторических вопросов», — считает эксперт.

Однако память о трагических событиях времён Второй мировой войны всё равно продолжит омрачать отношения Польши и Украины, полагает Владимир Жарихин.

«Возможно, если в обеих странах на смену радикально правому руководству к власти придут более умеренные силы, они и попробуют сгладить ярые противоречия и пропаганду. Нынешняя же польская власть просто на идеологическом уровне не может отказаться от обвинений», — подытожил аналитик.

* «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).