Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

RMF: дипломата МИД Польши отстранили после призыва к Киеву извиниться за Волынскую резню

Короткая ссылка
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина отстранён от исполнения обязанностей после того, как он публично предложил Украине и её президенту Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню.
RMF: дипломата МИД Польши отстранили после призыва к Киеву извиниться за Волынскую резню
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в польском МИД.

«Ясину отстранили от должности в связи с его заявлением для портала Onet, в котором он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния в волынском преступлении», — сказано в сообщении.

В мае польский дипломат отметил, что Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. Он подчеркнул, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев, но такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

После этого украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что слова Ясины являются неприемлемыми и досадными.

Речь идёт о событиях 1943 года, которые впоследствии стали известны как Волынская резня. Боевики ОУН-УПА* жестоко убивали всех подряд, включая стариков и детей. Радикалы практиковали пытки, грабежи и изнасилования. 

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить