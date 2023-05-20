Onet: в МИД Польши посоветовали Зеленскому извиниться за Волынскую резню
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В интервью Onet, Ясина предложил Зеленскому сказать «Извините, пожалуйста, мы просим прощения».
Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев.
По его словам, такой ответственности со стороны украинцев не хватает.
Обозреватель Associated Press Ванесса Гера ранее выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.