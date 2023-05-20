Onet: в МИД Польши посоветовали Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни, заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

В интервью Onet, Ясина предложил Зеленскому сказать «Извините, пожалуйста, мы просим прощения».

Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев.

По его словам, такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

Обозреватель Associated Press Ванесса Гера ранее выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.