Myśl Polska: Зеленский не стал извиняться за преступления Украины во время визита в Польшу

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу не стал признавать исторические преступления украинских националистов, такие как Волынская резня. Приезд политика в Варшаву не привнёс позитивной динамики в отношения двух стран, считает обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

Журналист высмеял вручение Зеленскому польского ордена Белого Орла. По его словам, награду для украинского президента уместнее назвать орденом Птицы Додо, олицетворяющей глупость.

Если бы Зеленский хотел сделать пропольский жест во время поездки, он бы мог хотя бы «извиниться за обстрелы территории Польши украинскими ракетами», считает автор.

«Однако и этих извинений мы не получили», — пишет он.

Вместе с этим Зеленский мог отмежеваться от виновников Волынской резни, однако и этого он делать не стал, потому что «это неудобно» и потому, что Польша его не принуждает, отмечается в статье.

Обозреватель Associated Press Ванесса Гера ранее выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.