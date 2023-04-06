Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры. Такое мнение выразила обозреватель Associated Press Ванесса Гера.

«Вероятно, самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой... который сотрудничал с немецкими нацистами», — сказано в материале.

Автор заявила, что более 100 тыс. поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих «украинских соседей».

По её словам, польские чиновники настаивают на отображении «полной правды» о данных событиях.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался давно с Запада.

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотни участников украинских националистических формирований.

Он добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.