AP: поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры
«Вероятно, самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой... который сотрудничал с немецкими нацистами», — сказано в материале.
Автор заявила, что более 100 тыс. поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих «украинских соседей».
По её словам, польские чиновники настаивают на отображении «полной правды» о данных событиях.
14 марта президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался давно с Запада.
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотни участников украинских националистических формирований.
Он добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.