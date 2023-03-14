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Путин: национализм на Украине подогревался давно с Запада

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Национализм на Украине подогревался давно с Запада, заявил президент России Владимир Путин.

«Особая роль уделялась Украине, потому что исторически так сложилось, сейчас не буду вдаваться в подробности, почему так сложилось, но ещё с XIX века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны, сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии в пределе Первой мировой войны», — сказал Путин.

По его словам, просто растаскивали Россию, пытаясь её ослабить.

«Эти корни были достаточно глубокие», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм.

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