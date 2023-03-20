Глава МВД России сообщил о задержании сотен участников нацформирований в новых регионах
- РИА Новости
«Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований», — приводит ТАСС его слова на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства.
Колокольцев добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах.