Глава МВД России сообщил о задержании сотен участников нацформирований в новых регионах

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотни участников украинских националистических формирований.

«Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований», — приводит ТАСС его слова на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства.

Колокольцев добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах.