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Глава МВД России сообщил о задержании сотен участников нацформирований в новых регионах

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотни участников украинских националистических формирований.
Глава МВД России сообщил о задержании сотен участников нацформирований в новых регионах
  • РИА Новости

«Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований», — приводит ТАСС его слова на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства.

Колокольцев добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах.

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