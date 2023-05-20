«Должен взять больше ответственности»: в МИД Польши предложили Зеленскому принести извинения за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя больше ответственности, попросив прощения за Волынскую резню, заявили в МИД Польши. Как предположил в интервью одному из польских СМИ пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, подобная формула «очень хорошо сработает для польско-украинских отношений». Российские политологи считают, что позиция МИД Польши говорит об истинном отношении Варшавы к власти в Киеве. Эксперты отмечают, что Украину призывают попросить прощения за преступления «героев», на которых пытаются равняться в современном украинском обществе.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует попросить у Варшавы прощения за события, известные как Волынская резня. Дипломат заявил об этом в интервью изданию Onet.

«Зеленский должен взять на себя, как Украина, больше ответственности. «Извините, мы просим прощения», — эта формула очень хорошо сработает для польско-украинских отношений», — приводит слова дипломата ИноСМИ.

По мнению Ясины, Польша уже взяла на себя ответственность за совершённые Варшавой преступления против украинцев, однако со стороны Киева «такой ответственности нет».

В свою очередь, посол Украины в Польше Василий Зварич назвал слова представителя польского МИД неприемлемыми.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — приводит его слова РИА Новости.

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По словам Зварича, Украина готова к диалогу и взаимному пониманию, призвав при этом к «уважению и взвешенности в высказываниях».

Напомним, речь идёт о событиях 1943 года, известных как Волынская резня. В результате массовых карательных действий ОУН-УПА* по уничтожению этнического польского гражданского населения погибли, по разным данным, от 60 тыс. до 100 тыс. человек.

В 2016 году сейм Польши поддержал постановление, в котором признал Волынскую резню геноцидом, совершённым украинскими националистами.

В последующие годы польские политики неоднократно обращались к теме Волынской резни в контексте отношений Варшавы и Киева. В частности, о проблеме неоднократно высказывался президент Польши Анджей Дуда, который обращал внимание украинской стороны на деятельность лидеров ОУН-УПА, считающихся на Украине героями, в свете событий Волынской резни.

Выступая в июле 2022 года в День памяти жертв геноцида, Дуда заявил, что для Варшавы эти события остаются сложной темой.

«Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твёрдой констатации правды, а для украинцев сложная, потому что очень стыдно. Как это — признаться, что убивали?» — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, впоследствии замминистра культуры Польши Ярослав Селлин заявил, что Украине рано или поздно придётся признать факт геноцида и этнической чистки в отношении национального меньшинства, которое проживало на этой местности веками.

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В мае 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в мае-июне польская сторона надеется приступить к эксгумации жертв украинских националистов, получив соответствующее разрешение Киева. Ранее украинская сторона ввела мораторий на такую деятельность после сноса в Польше памятника украинским националистам.

«Пусть извиняются за преступления, которые совершили их «герои»

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT также отметил, что в Польше неоднократно поднимался вопрос о том, что Украина должна извиниться за преступления, совершённые в годы Второй Мировой войны, в частности за Волынскую резню.

«В Польше это официально признано преступлением, названы достаточно большие цифры уничтоженных бандеровцами мирных поляков», — сказал историк.

По его мнению, в Польше ничего не забыли и «готовы выставить украинцам счёт точно так же, как они выставляют счета Германии и России».

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT предположил, что «поляки называют вещи своими именами», полагая, что нынешняя власть в Киеве — власть нацистская и бандеровская.

«Поскольку эти люди пришли к власти, пусть они и извиняются за те преступления, которые совершили их «герои» и те, на кого они сейчас пытаются равняться. Так что это говорит об истинном отношении поляков к украинцам и о том, что они думают об этой власти», — полагает эксперт.

В то же время Дудчак предположил, что для украинцев в этом может не быть чего-либо оскорбительного. «Они, наоборот, гордятся всем этим ужасом», — заключил он.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).