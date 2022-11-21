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Gazeta Wyborcza: Украина должна извиниться за Волынскую резню

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Нежелание Украины признать ответственность за Волынскую резню возмутительно на фоне военной помощи от Польши, заявил политолог Лешек Сыкульский.

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида», — написал Сыкульский в статье для Gazeta Wyborcza.

Он напомнил, что Варшава передала Киеву более 300 танков и им нет равноценной замены.

Автор материала задался вопросом, стоит ли Польше идти на конфликт с Россией.

Ранее Сыкульский заявил, что США могут склонить Польшу к отправке войск на Украину в случае ослабления ВСУ.

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