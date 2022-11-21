Gazeta Wyborcza: Украина должна извиниться за Волынскую резню
«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида», — написал Сыкульский в статье для Gazeta Wyborcza.
Он напомнил, что Варшава передала Киеву более 300 танков и им нет равноценной замены.
Автор материала задался вопросом, стоит ли Польше идти на конфликт с Россией.
Ранее Сыкульский заявил, что США могут склонить Польшу к отправке войск на Украину в случае ослабления ВСУ.