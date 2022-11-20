GW: США могут заставить Польшу ввести войска на Украину при ослаблении Киева

США могут склонить Польшу к отправке войск на Украину в случае ослабления ВСУ, заявил политолог Лешек Сыкульский в статье для Gazeta Wyborcza.

«Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — говорится в материале.

Согласно мнению Сыкульского, Польша уже ведёт подготовку к боевым действиям на востоке.

Он отметил, что в стране восстановлена срочная военная служба.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.