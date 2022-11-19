Чешский генерал раскритиковал Зеленского за распространение дезинформации о ЧП в Польше
«Необходимо, чтобы украинцы не распространяли ещё не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский», — указал он в интервью порталу iROZHLAS.
Генерал отметил, что Зеленский в данном вопросе развернул дискуссию «по неверному пути».
Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.
Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.
До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.