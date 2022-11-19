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Чешский генерал раскритиковал Зеленского за распространение дезинформации о ЧП в Польше

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Бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы выразил уверенность, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следовало делать заявления про падение ракеты на территории Польши на основе непроверенных данных.

«Необходимо, чтобы украинцы не распространяли ещё не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский», — указал он в интервью порталу iROZHLAS.

Генерал отметил, что Зеленский в данном вопросе развернул дискуссию «по неверному пути».

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.

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