Обозреватель Корибко обвинил Украину в попытке обманом развязать Третью мировую войну
Обозреватель напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский после падения ракеты в Польше призывал НАТО начать предпринимать действия.
«Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах», — отметил Корибко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.
До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.