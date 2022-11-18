Обозреватель Корибко обвинил Украину в попытке обманом развязать Третью мировую войну

Украина предприняла попытку обманом развязать Третью мировую войну, воспользовавшись «ракетным инцидентом» в Польше. Такое мнение выразил обозреватель Эндрю Корибко в статье, опубликованной на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола.

Обозреватель напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский после падения ракеты в Польше призывал НАТО начать предпринимать действия.

«Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах», — отметил Корибко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.