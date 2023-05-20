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Историк Кнутов: Польша напоминает о военных и политических долгах Украины

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Полина Полетаева
Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что МИД Польши посоветовал Зеленскому извиниться за Волынскую резню.
Историк Кнутов: Польша напоминает о военных и политических долгах Украины
  • AP

Историк отметил, что в Польше уже не раз поднимался вопрос о том, что Украина должна извиниться за преступления, совершённые в годы Второй мировой войны, и, в частности, за Волынскую резню.

«В Польше это официально признано преступлением, отдельно отмечается, и названы достаточно большие цифры уничтоженных бандеровцами мирных поляков. Естественно, Польша об этом не забыла и вспоминает об этом. Хотя внешне всё, что касается русофобии и антироссийской политики, здесь у них (Польши и Украины. — RT) полное совпадение», — добавил Кнутов.

По его мнению, заявление МИД Польши наглядно демонстрирует, что поляки «готовы выставить украинцам счёт» точно так же, как они выставляют счета Германии и России.

«Поэтому, собственно говоря, удивляться тут нечему. Другое дело: почему именно в данный момент? Дело в том, что сейчас вопрос оказания помощи Украине Польшей встаёт в очередной раз. И поэтому Польша напоминает, что у Украины кроме военных долгов есть ещё и политические», — считает собеседник RT.

В то же время, уверен он, сотрудничество Польши и Украины будет продолжено, даже при отсутствии реакции со стороны президента Зеленского.

«Я думаю, что если вести речь об оказании военной помощи, то она будет продолжаться. Потому что это «анти-Россия», и в этом Польша будет поддерживать Украину. Но на других вопросах, в том числе и экономических, это может сказаться»,— заключил специалист.

Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни.

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