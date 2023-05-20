Посол Украины назвал неприемлемыми слова МИД Польши о Волынской резне

Слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Украине извиниться за Волынскую резню являются неприемлемыми и досадными. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Зварич.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — приводит РИА Новости его слова.

Зварич добавил, что Украина готова к диалогу и взаимному пониманию по данной теме.

Ранее Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT выступил с мнением, что Польша напоминает о военных и политических долгах Украины.