Посол Украины назвал неприемлемыми слова МИД Польши о Волынской резне
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«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — приводит РИА Новости его слова.
Зварич добавил, что Украина готова к диалогу и взаимному пониманию по данной теме.
Ранее Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни.
Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT выступил с мнением, что Польша напоминает о военных и политических долгах Украины.