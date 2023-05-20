Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Посол Украины назвал неприемлемыми слова МИД Польши о Волынской резне

Короткая ссылка
Слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Украине извиниться за Волынскую резню являются неприемлемыми и досадными. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Зварич.
Посол Украины назвал неприемлемыми слова МИД Польши о Волынской резне
  • Gettyimages.ru

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — приводит РИА Новости его слова.

Зварич добавил, что Украина готова к диалогу и взаимному пониманию по данной теме.

Ранее Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT выступил с мнением, что Польша напоминает о военных и политических долгах Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить