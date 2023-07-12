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Президент Польши Дуда выразил надежду на членство Украины в НАТО через несколько лет

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Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на членство Украины в Североатлантическом альянсе «через несколько лет».
Президент Польши Дуда выразил надежду на членство Украины в НАТО через несколько лет
  • AP
  • © Markus Schreiber

Дуда считает, что решений в отношении Украины, которые были приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, «совершенно недостаточно».

«Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноправным членом НАТО», — сказал польский президент. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдёт, это означало бы войну Соединённых Штатов с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве в НАТО потеряет актуальность.

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