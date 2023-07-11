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Госдеп США: вступления Украины в НАТО в ходе конфликта не будет

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Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдёт, это означало бы войну Соединённых Штатов с Россией.
Госдеп США: вступления Украины в НАТО в ходе конфликта не будет
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

«Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединённых Штатов в войну с Россией», — цитирует его ТАСС.

По словам Миллера, президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит администрацией США, этого не произойдёт.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве в НАТО потеряет актуальность.

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