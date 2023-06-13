«Пытаются стереть общее прошлое»: Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Дня Победы на 8 мая

На Украине принят закон о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Подпись под законопроектом поставил президент страны Владимир Зеленский. Праздник также получил новое название — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов. В свою очередь, 9 мая в стране теперь будет отмечаться День Европы. На этом фоне на Украине продолжается переименование улиц и снос памятников, посвящённых участникам Великой Отечественной войны. По словам аналитиков, киевские власти стремятся искоренить любое упоминание об общем с Россией прошлом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Как следует из информации, размещённой на сайте Верховной рады, соответствующий законопроект с подписью главы государства был передан в парламент страны 12 июня.

Инициатором принятия закона выступил Зеленский, который внёс его на рассмотрение Рады в мае этого года. Такой шаг он мотивировал тем, что в Европе эта памятная дата отмечается 8 мая.

Праздник также получил новое название — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов. Стоит отметить, что изначально он назывался Днём Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, однако при Порошенко его переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала намерение Зеленского перенести День Победы на 8 мая «предательством предков».

«Отменив День Победы 9 мая, он (Зеленский. — RT) раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

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По мнению экспертов, решение Зеленского является частью политики Киева по разрыву связей с Россией. Кроме того, таким образом Украина пытается продемонстрировать свою принадлежность к Европе, считают политологи.

«Киев переводит День победы, если можно так выразиться, на европейский стандарт, где он отмечается как День памяти и примирения 8 мая. Украина тем самым хочет показать, что она идентифицирует себя с Европейским союзом. Помимо этого, Киев таким шагом вновь напоминает о полном разрыве с Россией и отказе от общего с ней прошлого, в том числе Победы в Великой Отечественной войне», — сказал в разговоре с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Аналогичного мнения придерживается и доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

«Зеленский перенёс дату празднования, чтобы показать приверженность нынешней Украины Западу», — сказал политолог в комментарии RT.

Война Киева с историей

Как отмечают аналитики, закон о переносе празднования Дня Победы продолжает политику украинских властей по отказу от общего с Россией исторического наследия, начатую после госпереворота 2014 года.

«Это был достаточно предсказуемый шаг. Эта тенденция идёт ещё с правления президента Петра Порошенко, когда вместо георгиевской ленты в качестве символа победы стал применяться красный мак», — говорит Сергей Маргулис.

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Напомним, с 2014 года на официальных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны на Украине используется европейская символика — красный мак. А в 2017 году Порошенко запретил в стране демонстрацию георгиевской ленты.

Помимо этого, за последние годы на Украине был снесён ряд памятников, посвящённых ВОВ. Так, в 2015 году в селе Повча Ровенской области был разрушен монумент, воздвигнутый в честь советского разведчика Николая Кузнецова.

16 февраля 2018 года националисты из праворадикальных организаций «Правый сектор»* и «Добровольческое движение ОУН**» кувалдами разбили плиты на Монументе Славы во Львове. Окончательно памятник был уничтожен в 2021 году.

В апреле 2022 года в Харькове был демонтирован бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Ранее его уже сносили в 2019 году, однако позже восстановили. В том же месяце в городе Стрый в Львовской области был уничтожен памятник Советскому воину-освободителю, в Мукачево (Закарпатская область) — памятник советскому танку, а в городе Здолбунов (Ровенская область) — монумент в честь родившегося там советского разведчика Николая Приходько.

Продолжились подобные акции и в этом году. В феврале в Киеве был демонтирован памятник генералу армии Николаю Ватутину, под командованием которого силы 1-го Украинского фронта освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу УССР.

Ряд монументов был также уничтожен в мае и июне во Львовской и Ровненской областях.

Снос во Львове памятника советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

AP

© Mykola Tys

Помимо этого, на Украине переименовываются улицы, названные в честь советских военных. Данный процесс был начат ещё при Порошенко и продолжается до сих пор. Одним из самых резонансных стало переименование в 2016 году проспекта Николая Ватутина в Киеве в проспект нацистского пособника Романа Шухевича. Против этого выступали многие киевляне, дело рассматривалось в суде, однако в итоге решение было оставлено в силе.

В том же году в Киеве появился и проспект, названный в честь Степана Бандеры. Ранее это улица называлась проспектом Красных Казаков, а в 2004 была переименована в Московскую.

Новый виток переименований начался в 2022 году. Так, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка «Азов»***, улица Генерала Карбышева была переименована в улицу Ирины Бекешкиной, улица Николая Гастелло — в улицу Бусовой горы, а улица Валентина Котика — в Венскую.

«Вытравить память об общей победе»

По словам экспертов, сегодня на Украине продолжается политика декоммунизации, старт которой был дан 9 апреля 2015 года, когда Верховная рада приняла пакет законов, направленных на борьбу с советским прошлым. В них, в частности, советская символика была приравнена к нацистской.

«На Украине продолжается декоммунизация. Подобные действия направлены на то, чтобы отмежеваться от России, для которой подвиг предков в годы Великой Отечественной войны является священным», — отметил Сергей Маргулис.

В свою очередь, Кирилл Коктыш полагает, что память о Великой Отечественной мешает Киеву сочинять собственную версию истории.

«Память о ВОВ противоречит тем мифам, на которые опирается нынешняя власть Украины. Эти мифы сконструированы и придуманы, но преподносятся украинцам как подлинная история», — сказал политолог.

Формирование Украиной своей «истории» началось сразу же после развала СССР, считает Сергей Маргулис.

«Украина стала двигаться в этом направлении ещё в 1991 году. Тогда в стране начал формироваться культ новых «героев», таких как Бандера или главарь ОУН Евгений Коновалец. Такие одиозные персонажи преподносились украинскому обществу как чуть ли не отцы-основатели самостоятельной украинской нации, которые боролись с русскими. Наряду с этим руководители Украины пытаются стереть из памяти общее с РФ прошлое. Делается это, в том числе, путём демонтажа различных символов, сноса памятников и смены названий улиц», — указал специалист.

Участники акции «Бессмертный полк» на аллее Славы в Одессе 9 мая 2021 года

РИА Новости

© Игорь Маслов

Эксперты полагают, что, несмотря на активность киевского режима по искоренению советского прошлого, многие украинцы по-прежнему будут отмечать День Победы 9 мая.

«В какой-то мере празднование Дня Победы сохранится. На Украине немало людей, которые чтут память о подвиге своих предков и считают себя частью народа — победителя. Но, естественно, никаких публичных празднований не будет, даже неформально, поскольку в настоящий момент население Украины не имеет возможности выражать свободно своё мнение по целому ряду вопросов, в том числе и этому», — говорит Сергей Маргулис.

Аналитик добавил, что «в краткосрочной перспективе полностью вытравить память об общей победе Киеву не удастся».

«Для этого нужна смена поколений. Но будут ли у Киева время и возможность продолжать такую политику, во многом зависит от исхода специальной военной операции», — заключил Сергей Маргулис.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.