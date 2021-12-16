«Пламенный патриот, любимец солдат»: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл Николай Ватутин

120 лет назад родился выдающийся советский полководец Николай Ватутин. В годы Великой Отечественной войны он занимался стратегическим планированием и руководил несколькими фронтами. Историки отмечают огромный личный вклад Ватутина в победы Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, а также в освобождение Украины от нацистских захватчиков. По оценке экспертов, заслуги военачальника в борьбе с гитлеровцами ставят его в один ряд с такими советскими полководцами, как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

Николай Ватутин родился 16 декабря 1901 года в селе Чепухино Воронежской губернии (в наши дни — село Ватутино Белгородской области) в небогатой крестьянской семье. С детства проявляя тягу к знаниям, он стал лучшим учеником в местной церковно-приходской школе и с отличием окончил земское училище города Валуйки.

Как один из наиболее способных учащихся в Валуйском уезде, Николай получил стипендию для обучения в коммерческом училище, но окончить его не смог. Из-за событий 1917 года выплату стипендий прекратили, и Ватутин вернулся домой. Он помогал родным в поле и работал переписчиком в волостном правлении.

Из солдат в генералы

В 1920 году Николай Ватутин был мобилизован в Красную армию, в рядах которой воевал с отрядами Нестора Махно и действовавшими на территории Украины бандами. Ватутин просил отправить его на войну с Польшей, но командование решило иначе. Вместо фронта молодой, но уже хорошо проявивший себя в боях красноармеец отправился учиться на пехотные курсы, которые вскоре были реорганизованы в Полтавскую пехотную школу. Во время учёбы Николай был назначен командиром отделения, а затем — помощником командира взвода.

В 1922 году семью Ватутиных постигло несчастье. От голода умерли отец, дед и один из братьев Николая. По словам тех, кто знал Ватутина лично, с тех пор он не мог переносить вида выброшенного хлеба, а, став командиром, уделял особое внимание питанию личного состава.

Комроты Николай Ватутин в 1926 году

© Wikimedia commons

После окончания пехотной школы Ватутин служил на командирских должностях в 23-й Харьковской стрелковой дивизии. Параллельно он продолжил военное образование в Киевской высшей объединённой военной школе и Военной академии имени Фрунзе.

Также по теме «Стратегическое мышление»: какую роль в победе над нацизмом сыграл Георгий Жуков 125 лет назад родился Маршал Советского Союза Георгий Жуков. По словам историков, он внёс огромный вклад в предотвращение японской...

Согласно воспоминаниям знакомых, Ватутин был серьёзным и весьма скромным, а собственные успехи он часто относил на счёт подчинённых.

Как отметил в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов, в 1930-е годы Ватутина назначали преимущественно на штабную работу. Всего за несколько лет он успел послужить в разных уголках Советского Союза: от Украины и Кавказа до Сибири.

В 1936—1937 годах он прошёл ускоренный курс Военной академии Генерального штаба, после чего получил назначение на должность заместителя начальника штаба Киевского особого военного округа, а год спустя возглавил штаб КОВО. По словам экспертов, такой карьерный рост говорит о том, что у Ватутина были большие способности к военному делу.

Осенью 1939-го войска Киевского особого военного округа приняли участие в Польском походе РККА, а летом 1940 года — в Прутском походе, по итогам которого была снята румынская оккупация Бессарабии и Северной Буковины.

«Обладает хорошей военной и оперативно-тактической подготовкой, всесторонне развит, с большим кругозором… Прекрасно работал по руководству отделами штаба и проявил большую оперативность и способность руководить крупными войсковыми соединениями… Как начальник штаба округа показал способность, выносливость и умение руководить операцией», — говорилось в служебной аттестации на Ватутина.

Комбриг Николай Ватутин в 1937 году

© Wikimedia commons

В 1940 году Николай Ватутин был назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба и произведён в генерал-лейтенанты. Меньше чем через год его повысили до первого замначальника Генштаба.

За несколько часов до начала Великой Отечественной войны Ватутин вместе с Георгием Жуковым написал текст директивы о возможном нападении гитлеровской Германии, которая сразу же была разослана в военные округа.

На фронтах Великой Отечественной

Как отмечают эксперты, в первые дни войны, пока Жуков находился на Юго-Западном фронте, Ватутин фактически руководил работой Генштаба. 30 июня 1941 года он был назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. Из-за постоянной смены командования фронта, он также непосредственно руководил войсками. Именно в это время была пресечена попытка нацистов прорваться к Новгороду. Ватутин сумел замедлить продвижение врага в районе берегов Балтийского моря, что, по мнению историков, сыграло важную роль в срыве немецких планов по захвату Ленинграда.

В мае 1942-го Ватутина вернули на службу в Генштаб, но в Москве он оставался недолго.

«Был образован Воронежский фронт, и сам Ватутин на заседании Ставки предложил Сталину свою кандидатуру на должность командующего. Сталин удивился, но эту идею поддержал Александр Василевский, которому советский лидер очень сильно доверял, и назначение состоялось», — рассказал в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Командующий войсками Воронежского фронта генерал армии Николай Ватутин

РИА Новости

© Израиль Озерский

По словам историков, Ватутину удалось стабилизировать фронт в районе Воронежа и лишить гитлеровцев возможности перебрасывать с этого участка войска на Кавказ и под Сталинград. В октябре 1942 года военачальник был назначен командующим войсками Юго-Западного фронта.

«Во многом именно благодаря умелым действиям Ватутина во взаимодействии с командованием Сталинградского фронта удалось окружить в районе Сталинграда крупную немецкую группировку Фридриха Паулюса и сорвать попытку группу армий «Дон» Эриха фон Манштейна деблокировать окружённых», — подчеркнул Александр Михайлов.

В конце 1942 года Ватутин был произведён в генерал-полковники, а в начале 1943-года стал одним из первых кавалеров ордена Суворова I степени.

«Полководческая звезда Николая Ватутина взошла в Сталинградской битве. Здесь он в полной мере проявил свои блестящие организаторские способности», — заявил RT директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Весной 1943 года Ватутин вернулся на должность командующего Воронежским фронтом, что, как отмечают историки, свидетельствовало о высочайшем доверии властей СССР к полководцу. Впоследствии он сыграл одну из ключевых ролей в отражении нацистского наступления на Курской дуге.

Битва на Курской дуге

РИА Новости

© Михаил Мельник

Советский генерал в точности предугадал замысел противника и предложил измотать нацистов заранее продуманной обороной. Ватутин лично контролировал строительство укреплений и подготовку к битве артиллерии, а также допрашивал пленных, стараясь выяснить детали грядущего немецкого наступления. Инициированное Ватутиным использование танковых соединений в обороне стало новым словом в военном искусстве.

Гитлеровское стратегическое наступление на Курской дуге в итоге было сорвано, а в августе 1943 года войска Воронежского и Степного фронтов провели Белгородско-Харьковскую операцию, разгромив 15 дивизий противника и открыв Красной армии путь на Украину. В октябре того же года Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский.

«В отношении личных способностей в оперативно-стратегических вопросах командующего Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутина должен со всей объективностью заявить: это был высокоэрудированный и мужественный военачальник», — писал в своих воспоминаниях Георгий Жуков.

Командующий Воронежским фронтом Николай Ватутин и член Военного совета Воронежского фронта Никита Хрущёв на Курской дуге

РИА Новости

© Израиль Озерский

По словам Михаила Мягкова, пиком полководческой карьеры Николая Ватутина стало освобождение Киева. Он скрытно и в сжатые сроки провёл перегруппировку войск, сосредоточив основные силы под Лютежем. При этом нацисты считали основным для наступления Букринский плацдарм: гитлеровское командование не заметило перемещения советских войск, что обеспечило внезапность удара.

В решающий момент советские танкисты, обогнав пехоту, провели ставшую легендарной ночную атаку под звуки сирен с включёнными фонарями. По словам экспертов, психологический эффект от этой акции превзошёл все ожидания. В начале ноября нацисты были вытеснены из Киева, и на правом берегу Днепра возник стратегический плацдарм для полного освобождения Украины от вражеских сил.

Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Крещатик, ноябрь 1943 года

РИА Новости

© Аркадий Шайхет

«Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее признание и всенародную любовь. Его имя — имя выдающегося мастера вождения войск, пламенного патриота Отечества, коммуниста, любимца солдат — навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева, на Правобережной Украине», — говорил маршал Советского Союза Александр Василевский.

В конце 1943 года войска 1-го Украинского фронта пресекли попытку гитлеровского контрнаступления на Киев, а затем нанесли мощный удар по нацистам в северных областях Украины. В феврале 1944-го Ватутин, произведённый к тому времени в генералы армии, работал над планами полного изгнания немецких войск с Украины, но воплотить их в жизнь не успел.

29 февраля Ватутин в составе небольшой группы генералов и офицеров направлялся в расположение 60-й армии. Свернув на просёлочную дорогу, колонна попала в засаду, организованную бандитами УПА*. Этот бой в подробностях историки не восстановили до сих пор. Ватутин во время перестрелки получил тяжёлое ранение в бедро. Генерала переправили в Ровно, а затем в Киев, куда прибыли лучшие военные медики страны. Сначала казалось, что Ватутин пошёл на поправку, однако через некоторое время у полководца развилась гангрена, и 15 апреля 1944 года он скончался от заражения крови.

Памятник генералу Николаю Ватутину в Киеве

РИА Новости

© Р. Якименко

Николая Ватутина похоронили в Мариинском парке Киева. Как отмечают специалисты, советское руководство, стремясь снизить напряжение в обществе, вызванное ненавистью к гитлеровским коллаборационистам, какое-то время избегало публичных упоминаний о том, что генерал погиб от рук украинских националистов.

Именем Ватутина был назван ряд населённых пунктов СССР. Памятники полководцу установили в различных городах, а в 1965 году военачальнику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

При этом после событий 2014 года на Украине начались попытки ликвидировать память о полководце. Памятники ему осквернялись, а проспект Ватутина в Киеве был переименован в честь офицера гитлеровской вспомогательной полиции и вожака УПА Романа Шухевича.

«Несмотря на то, что Ватутин не дожил до победного мая 1945 года, его колоссальная роль в разгроме нацизма несомненна. Его имя стоит в одном ряду с именами Жукова, Рокоссовского и других маршалов Победы», — подытожил Мягков.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).