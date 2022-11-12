«Дух запугивания и террора»: как на Украине ведут борьбу с русским языком

В Киеве исключили русский язык из учебных программ учреждений дошкольного и общего среднего образования. Такое решение принял городской совет якобы с целью защиты образовательного пространства Киева от «гибридных влияний» со стороны РФ. Ранее запрет на русский язык был введён в Николаеве, а глава украинского Совбеза Алексей Данилов заявил, что русский язык — это элемент «враждебной пропаганды», который должен исчезнуть. Дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в 2014 году и осуществляется при попустительстве Запада, подчёркивают эксперты.

Киевский городской совет исключил русский язык из учебных программ столичных учреждений дошкольного и общего среднего образования. Информация о принятом решении была размещена на сайте горсовета вечером 10 ноября. Такое решение было принято 64 депутатами (из 120 представителей органа местного самоуправления) на пленарном заседании II сессии совета.

«В столице полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования», — говорится в пресс-релизе.

По словам главы постоянной комиссии горсовета по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадима Васильчука, в условиях конфликта с РФ нецелесообразно и неправильно ведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

«Руководители РФ неоднократно заявляли, что «Россия уходит настолько далеко, как далеко распространён русский язык». В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны — это вопрос национальной безопасности», — отметил Васильчук.

Киевский горсовет

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Депутат добавил, что проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.

Ранее аналогичное решение было принято горсоветом Николаева: запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования начал действовать там с 1 сентября 2022 года. Как отметила член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс, мера касается в том числе различных факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил журналистам, что русский язык вообще должен исчезнуть с территории Украины «как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения». По мнению Данилова, обязательными на Украине должны быть только украинский и английский языки.

Его слова прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал своё достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлёбку», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Борьба с русским языком

Напомним, последовательное искоренение русского языка на Украине началось сразу после госпереворота в 2014 году. Одним из первых решений Верховной рады после «майдана» стала отмена закона «Об основах государственной языковой политики», который действовал с 2012 года.

Данный нормативный акт наделял языки нацменьшинств, к которым был отнесён и русский, статусом региональных. Попытка отменить этот закон спровоцировала массовые протесты на востоке страны. Жёсткая реакция общества вынудила украинские власти оставить закон в силе, но ненадолго: в 2018 году Конституционный суд Украины признал его не соответствующим Конституции.

«Евромайдан»

AP

© Sergei Chuzavkov

Параллельно с этим на Украине стал искусственно насаждаться украинский язык. В 2017 году Пётр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, подписал закон «Об образовании», который положил начало кардинальным изменениям в образовательной системе страны. Одним из его ключевых положений стало ограничение использования языков нацменьшинств в школах.

Затем этот нормативный акт был уточнён принятым при президенте Владимире Зеленском законом «О полном общем среднем образовании». В нём языки нацменьшинств были поделены на три категории, которые подразумевают различный объём их использования в образовательном процессе. Русский был отнесён к третьей категории, в которой языкам нацменьшинств было отведено меньше всего учебных часов. В частности, с пятого класса не менее 80% времени преподавание должно было вестись на украинском языке.

Кроме того, при Зеленском началась поэтапная реализация закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который перед своим уходом с поста успел подписать Порошенко. Согласно закону в публичной сфере, включая культуру и образование, должен использоваться исключительно украинский язык.

На украинский были последовательно переведены рекламная сфера, транспорт, наука, медицина, сфера услуг. При этом за нарушение закона были предусмотрены штрафные санкции. Новые правила привели к большому количеству конфликтов, в ходе которых сотрудники различных организаций, привыкшие пользоваться именно русским языком, отказывались обслуживать клиентов на украинском.

В июле 2021 года Зеленский подписал скандальный закон, в котором русские не были включены в число коренных народов Украины, хотя, как отмечают аналитики, на протяжении всего своего существования Украина оставалась во многом русскоязычной страной.

«Украина является нацистским государством»

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, решение киевского горсовета идёт вразрез с запросами населения и «направлено на то, чтобы усилить дискриминацию русскоговорящих граждан, которые, по разным оценкам, составляют до половины населения Украины».

«Люди, говорящие на русском, должны будут искусственно приспосабливаться. Скорее всего, русский язык будет изучаться и дальше, но уже в частном порядке, неофициально», — предположил аналитик в беседе с RT.

Занятия в украинской школе

РИА Новости

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил, что гонения на русский язык имеют на Украине давнюю историю.

«Всё это началось после «оранжевой революции» 2004 года, а в некоторых аспектах даже раньше. Особенно активно борьбу с русским языком ведёт Зеленский, хотя избирателям он обещал как раз обратное. Такая политика, конечно, не вписывается ни в какие нормы демократии и свидетельствует о том, что Украина является нацистским государством, грубо нарушающим права значительной части собственного населения, потому что русский язык является родным для миллионов граждан Украины», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Шаповалов также обратил внимание на то, что все эти годы международные правозащитные организации закрывали глаза на дискриминацию русскоязычных граждан.

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«К сожалению, все международные правозащитные организации зависят от Запада и участвуют в борьбе против России. Поэтому они попустительствуют нарушению прав граждан Украины», — говорит аналитик.

Но русскоязычные украинцы не протестовали против такой политики, потому что после «майдана» были запуганы репрессиями новых властей, отметил Шаповалов.

«На Украине сейчас действует абсолютно репрессивное государство. Например, в последние годы партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая считалась в стране выразителем интересов русскоязычного населения, в соцопросах стабильно была в группе лидеров по рейтингу, однако в итоге она была запрещена, а одного из её лидеров отправили в тюрьму. Многие другие политики тоже были репрессированы или даже убиты, а телеканалы закрыты. На Украине царит дух запугивания и террора, поэтому никакого сопротивления нет», — указал Шаповалов.

По словам Владимира Оленченко, русофобская политика украинских властей «лишний раз доказывает, что в 2014 году Крым и Донбасс сделали правильный выбор».

«Население этих регионов не приемлет навязывания украинского языка. И не будет принимать этого. Русский язык там использовался исторически, он не привнесён извне. На нём там говорили, говорят и будут говорить», — заключил аналитик.