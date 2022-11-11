Власти Киева исключили русский язык из программ дошкольного и общего среднего образования
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, «проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык».
В октябре на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перехода украинского алфавита с кириллицы на латиницу.
По словам автора петиции, существует «достаточно» причин для осуществления перехода.