Власти Киева исключили русский язык из программ дошкольного и общего среднего образования

Русский язык будет полностью исключён из учебных программ столичных заведений дошкольного и общего среднего образования. Решение приняли депутаты Киевского горсовета.

Как пишет РИА Новости, «проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык».

В октябре на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перехода украинского алфавита с кириллицы на латиницу.

По словам автора петиции, существует «достаточно» причин для осуществления перехода.