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На сайте Зеленского появилась петиция о переходе украинского алфавита на латиницу

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перехода украинского алфавита с кириллицы на латиницу.
На сайте Зеленского появилась петиция о переходе украинского алфавита на латиницу
  • Gettyimages.ru

«Прошу рассмотреть возможность перехода нашего украинского алфавита на латиницу (в пределах современного английского алфавита)», — приводит слова документа РИА Новости.

По словам автора петиции, существует «достаточно» причин для осуществления перехода.

Для рассмотрения петиции Зеленским документу необходимо набрать 25 тыс. голосов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.

Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о нездоровой риторике Данилова в отношении русского языка.

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