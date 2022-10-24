На сайте Зеленского появилась петиция о переходе украинского алфавита на латиницу

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перехода украинского алфавита с кириллицы на латиницу.

«Прошу рассмотреть возможность перехода нашего украинского алфавита на латиницу (в пределах современного английского алфавита)», — приводит слова документа РИА Новости.

По словам автора петиции, существует «достаточно» причин для осуществления перехода.

Для рассмотрения петиции Зеленским документу необходимо набрать 25 тыс. голосов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.

Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о нездоровой риторике Данилова в отношении русского языка.