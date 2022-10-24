На сайте Зеленского появилась петиция о переходе украинского алфавита на латиницу
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«Прошу рассмотреть возможность перехода нашего украинского алфавита на латиницу (в пределах современного английского алфавита)», — приводит слова документа РИА Новости.
По словам автора петиции, существует «достаточно» причин для осуществления перехода.
Для рассмотрения петиции Зеленским документу необходимо набрать 25 тыс. голосов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.
Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о нездоровой риторике Данилова в отношении русского языка.