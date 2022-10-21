Узнать больше

В ООН заявили о нездоровой риторике главы СНБО Украины относительно русского языка

Короткая ссылка
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о нездоровой риторике секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, высказавшегося о русском языке.
В ООН заявили о нездоровой риторике главы СНБО Украины относительно русского языка
  • РИА Новости

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Данилова, Дюжаррик сказал, что в ООН обращают внимание на «нездоровую риторику», звучащую с начала украинского конфликта.

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой. Действия имеют значение и слова имеют значение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.

Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить