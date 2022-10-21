В ООН заявили о нездоровой риторике главы СНБО Украины относительно русского языка
- РИА Новости
Отвечая на просьбу прокомментировать слова Данилова, Дюжаррик сказал, что в ООН обращают внимание на «нездоровую риторику», звучащую с начала украинского конфликта.
«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой. Действия имеют значение и слова имеют значение», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.
Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.