В ООН заявили о нездоровой риторике главы СНБО Украины относительно русского языка

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о нездоровой риторике секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, высказавшегося о русском языке.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Данилова, Дюжаррик сказал, что в ООН обращают внимание на «нездоровую риторику», звучащую с начала украинского конфликта.

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой. Действия имеют значение и слова имеют значение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.

Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.