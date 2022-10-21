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В СНБО заявили о необходимости уничтожить русский язык на Украине

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит Большой Львов», что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны.
В СНБО заявили о необходимости уничтожить русский язык на Украине
  • РИА Новости

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — цитирует его РИА Новости.

Данилов подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.

«Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своём русском языке», — добавил чиновник.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о выработке дополнительных мер по защите соотечественников, пострадавших от русофобии в недружественных странах.

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