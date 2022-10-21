В СНБО заявили о необходимости уничтожить русский язык на Украине
- РИА Новости
«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — цитирует его РИА Новости.
Данилов подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.
«Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своём русском языке», — добавил чиновник.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о выработке дополнительных мер по защите соотечественников, пострадавших от русофобии в недружественных странах.