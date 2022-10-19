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Патрушев заявил о выработке дополнительных мер по защите пострадавших от русофобии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о выработке дополнительных мер по защите соотечественников, пострадавших от русофобии в недружественных странах.
Патрушев заявил о выработке дополнительных мер по защите пострадавших от русофобии
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал по итогам заседания СБ России.

«Выработаны дополнительные меры по защите наших соотечественников за рубежом, попавших в затруднительное положение в результате ярой русофобской политики недружественных государств», — цитирует его ТАСС.

Ранее группа из 11 стран, включая Россию, Китай и Белоруссию, в совместном заявлении в Совет по правам человека ООН выступила с осуждением русофобии в ряде стран.

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