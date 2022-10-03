Группа из 11 стран в заявлении в СПЧ ООН выступила с совместным осуждением русофобии

Группа из 11 стран, включая Россию, Китай и Белоруссию, в совместном заявлении в Совет по правам человека ООН выступила с осуждением русофобии в ряде стран. Об этом говорится в опубликованном заявлении российской дипмиссии при ООН в Женеве.

AP