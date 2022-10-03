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Группа из 11 стран в заявлении в СПЧ ООН выступила с совместным осуждением русофобии

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Группа из 11 стран, включая Россию, Китай и Белоруссию, в совместном заявлении в Совет по правам человека ООН выступила с осуждением русофобии в ряде стран. Об этом говорится в опубликованном заявлении российской дипмиссии при ООН в Женеве.
Группа из 11 стран в заявлении в СПЧ ООН выступила с совместным осуждением русофобии
  • AP

Кроме того, среди подписавших документ числятся Боливия, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

«Мы глубоко обеспокоены беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной властями ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей в последние месяцы», — приводит текст документа РИА Новости.

По мнению участников группы, дискриминация русских и русскоговорящих нарушает Всеобщую декларацию прав человека.

Подписавшие заявление страны потребовали от практикующих русофобскую политику правительств прекратить антироссийскую истерию и преследование русских и русскоговорящих людей.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил русофобию Запада с расизмом.

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