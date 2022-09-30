Путин сравнил русофобию Запада с расизмом

Русофобию Запада в отношении России можно сравнить с расизмом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, западные элиты остались колонизаторскими, они дискриминируют и делят народы на разные сорта.

«Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем как не расизмом является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру?» — подчеркнул Путин на церемонии принятия в состав государства четырёх новых территорий.

Также президент заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз, стране это не нужно.