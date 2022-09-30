Путин заявил, что Россия не стремится к восстановлению СССР
- РИА Новости
«Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.
В конце января президент Латвии Эгилс Левитс высказал мнение, что Россия хочет восстановить советскую империю.
Позже Путин отметил, что после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.