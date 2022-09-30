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Путин заявил, что Россия не стремится к восстановлению СССР

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Россия не стремится восстановить Советский Союз, стране это не нужно, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав государства четырёх новых территорий.
Путин заявил, что Россия не стремится к восстановлению СССР
  • РИА Новости

«Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.

В конце января президент Латвии Эгилс Левитс высказал мнение, что Россия хочет восстановить советскую империю.

Позже Путин отметил, что после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.

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