Путин заявил, что Россия не стремится к восстановлению СССР

Россия не стремится восстановить Советский Союз, стране это не нужно, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав государства четырёх новых территорий.

«Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.

В конце января президент Латвии Эгилс Левитс высказал мнение, что Россия хочет восстановить советскую империю.

Позже Путин отметил, что после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.