На Украине вступил в силу закон о коренных народах страны

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Официальная украинская пресса опубликовала закон о коренных народах Украины. Согласно тексту документа, к ним относят крымских татар, крымчаков и караимов.
На Украине вступил в силу закон о коренных народах страны
  • © REUTERS / Valentyn Ogirenko

С полной версией закона можно ознакомиться на сайте газеты Верховной рады Украины «Голос Украины».

«Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме ч. 3 ст. 7 (о праве коренных народов направлять часть доходов, полученных от пользования природными ресурсами в Крыму, на их собственные нужды. — RT), которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины», — отмечается в тексте документа.

1 июля украинская Рада по инициативе президента Украины Владимира Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские. Зеленский подписал документ 21 июля. 

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, ссылаясь на комментарий УВКПЧ, ранее заявил, что в организации будут внимательно следить за реализацией принятого закона на Украине.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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