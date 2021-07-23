На Украине вступил в силу закон о коренных народах страны

Официальная украинская пресса опубликовала закон о коренных народах Украины. Согласно тексту документа, к ним относят крымских татар, крымчаков и караимов.

С полной версией закона можно ознакомиться на сайте газеты Верховной рады Украины «Голос Украины».

«Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме ч. 3 ст. 7 (о праве коренных народов направлять часть доходов, полученных от пользования природными ресурсами в Крыму, на их собственные нужды. — RT), которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины», — отмечается в тексте документа.

1 июля украинская Рада по инициативе президента Украины Владимира Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские. Зеленский подписал документ 21 июля.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, ссылаясь на комментарий УВКПЧ, ранее заявил, что в организации будут внимательно следить за реализацией принятого закона на Украине.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.