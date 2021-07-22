В ООН пообещали следить за реализацией закона о коренных народах Украины

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ООН будет внимательно следить за реализацией на Украине закона «О коренных народах», который подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, ссылаясь на комментарий УВКПЧ.
В ООН пообещали следить за реализацией закона о коренных народах Украины
  • Reuters

Закон, о котором идёт речь, был подписан президентом Украины 21 июля. Его авторы дают определение коренному народу Украины и отмечают, что коренными народами страны являются крымские татары, караимы и крымчаки. Русские в этот перечень не включены.

«Мы изучаем этот недавно принятый закон и будем внимательно следить за тем, как его положения реализуются на практике», — приводит РИА Новости слова Хака, которому был задан вопрос, считает ли ООН, что украинский закон отвечает демократическим стандартам.

Хак отметил важность того, чтобы закон, дающий определение коренным народам, «соответствовал международным стандартам в области прав человека и служил укреплению прав коренных народов на Украине».

Президент России Владимир Путин во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал принятый закон откровенно дискриминационным.

Он подчёркивал, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.

Госдума приняла заявление, осуждающее невключение русских в список коренных народов Украины. В Москве отмечали, что принятие подобных «маргинальных законов» укрепляет Украину на «националистических и неонацистских позициях».

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