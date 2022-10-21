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Аксёнов ответил на призыв секретаря СНБО избавиться от русского языка на Украине

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Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова избавиться от русского языка в стране. Как отметил руководитель полуострова, исчезнуть рискует «не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи».
Аксёнов ответил на призыв секретаря СНБО избавиться от русского языка на Украине
  • РИА Новости

«Секретарь СНБОУ Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с Украины. Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи», — написал Аксёнов в Telegram.

По его словам, Данилов является наглядным примером того, «во что может превратиться бывший русский человек, который продал своё достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлёбку».

В эфире украинского ток-шоу «Говорит Большой Львов» Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.

14 октября лидеры стран СНГ приняли решение создать международную организацию по продвижению русского языка.

Организация будет создана по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Её концепция уже утверждена. 

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