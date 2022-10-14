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Лидеры СНГ решили создать организацию по продвижению русского языка

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Лидеры стран СНГ приняли решение создать международную организацию по продвижению русского языка.
Лидеры СНГ решили создать организацию по продвижению русского языка
  • kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, организация будет создана по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Её концепция уже утверждена. 

«Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств — участников СНГ», — добавили в пресс-службе исполкома.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал продуктивным саммит СНГ в Астане.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.

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