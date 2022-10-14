Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ
- AFP
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Об этом он сказал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
«Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире — расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков», — цитирует БЕЛТА.
Лукашенко призвал страны быть готовыми реагировать на данные шаги.
«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ... На прочность будут испытывать всех», — подчеркнул он.
Ранее в КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране.