Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.

Об этом он сказал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире — расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков», — цитирует БЕЛТА.

Лукашенко призвал страны быть готовыми реагировать на данные шаги.

«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ... На прочность будут испытывать всех», — подчеркнул он.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране.