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В КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране

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На Украине иностранными спецслужбами подготовлено до 300 боевиков с целью захвата одного из райцентров Белоруссии, заявил председатель белорусского Комитета госбезопасности генерал-лейтенант Иван Тертель.
В КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране
  • Legion-Media

«Вооружённый захват райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — приводит РИА Новости слова Тертеля в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что подготовка боевиков осуществляется не только на Украине, но также в Польше и Литве.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Также Лукашенко заявил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.

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