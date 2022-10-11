В КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране
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«Вооружённый захват райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — приводит РИА Новости слова Тертеля в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он отметил, что подготовка боевиков осуществляется не только на Украине, но также в Польше и Литве.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.
Также Лукашенко заявил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.