В КГБ Белоруссии рассказали о подготовке терактов на территории республики

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил о наличии информации, что на территории страны готовится серия терактов в связи с созданием совместной с Россией вооружённой группировки войск.

«Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учётом того, что у нас создаётся совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии.