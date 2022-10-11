В КГБ Белоруссии рассказали о подготовке терактов на территории республики
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«Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учётом того, что у нас создаётся совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — приводит его слова ТАСС.
Как ранее сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии.