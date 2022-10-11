Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск выполняет оборонительные задачи

Региональная группировка войск России и Белоруссии выполняет сугубо оборонительные задачи, все проводимые мероприятия направлены на адекватное реагирование на действия вблизи белорусских границ. Такое заявление сделал министр обороны республики Виктор Хренин.

«Сама Региональная группировка войск (сил) — это сложный организм, состоящий из множества составляющих. Это и органы управления различного уровня, войска, силы, системы обеспечения. На протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его развёртывания и применения», — сказал министр.

Группировка может проводить одновременное развёртывание всех систем в случае явной угрозы или поэтапное развёртывание в соответствии с обстановкой, добавил он.

Как ранее сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, руководство России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии.