Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск выполняет оборонительные задачи
- РИА Новости
«Сама Региональная группировка войск (сил) — это сложный организм, состоящий из множества составляющих. Это и органы управления различного уровня, войска, силы, системы обеспечения. На протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его развёртывания и применения», — сказал министр.
Группировка может проводить одновременное развёртывание всех систем в случае явной угрозы или поэтапное развёртывание в соответствии с обстановкой, добавил он.
Как ранее сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, руководство России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии.