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Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии

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Необходимо в ближайшее время принять и разместить российских военных в Белоруссии в рамках развёртывания белорусско-российской региональной группировки войск, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии
  • РИА Новости

«Будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент уточнил, что рассчитывать на большую численность ВС России не нужно, однако, ожидается, что это будет «не одна тысяча человек».

Он также призвал принимать меры без нагнетания ситуации.

Ранее БЕЛТА сообщала, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Лукашенко также заявил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.

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