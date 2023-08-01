С прицелом на эскалацию: в Киеве заявили о крахе глобальной безопасности в случае «политических решений» по Украине

Любое политическое решение по конфликту на Украине, кроме предоставления Киеву оружия, приведёт к «краху системы глобального порядка безопасности», заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, лучшим вариантом станет передача стране западных истребителей, дальнобойных ракет и большего количества систем ПРО и ПВО. Он также подчеркнул: «Россияне должны быть выбиты с занятых территорий военным путём». По словам экспертов, Киев не в первый раз пытается манипулировать европейскими политиками, представляя Россию угрозой безопасности. Так власти пытаются поддерживать решимость стран ЕС и дальше снабжать Украину финансами и оружием, несмотря на отсутствие успехов ВСУ на поле боя, считают аналитики.

Систему глобальной безопасности ждёт крах, если по ситуации на Украине будут приниматься политические решения, не связанные с поставкой оружия Киеву, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. «Любой другой «политический» результат станет крахом системы глобального порядка безопасности», — написал он в своём Twitter.

Таким образом чиновник прокомментировал слова главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто, который в интервью газете Corriere della Sera допустил, что исход украинского кризиса может быть определён «политическим решением», а не ситуацией на поле боя, тем более что ВСУ испытывают объективные сложности.

По словам Подоляка, в число нужных на сегодня решений входит предоставление Украине западных самолётов, включая истребители F-16, дальнобойных ракет, а также увеличение поставок современных систем ПРО и ПВО.

«Все эти решения известны, но главное — их своевременность. Насчёт остальных нужно понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путём», — заявил украинский чиновник.

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Удерживая внимание

Киев не в первый раз пытается представить себя «защитником» Запада и его ценностей, таким образом добиваясь от союзников выделения очередных финансовых траншей и поставок оружия. Так, на февральской встрече с комитетом иностранных дел и подкомитетом по вопросам безопасности и обороны Европарламента глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал нынешний конфликт «агрессией против всей Европы и объединяющих её ценностей».

«В этой ситуации... актуально и жизненно важно обеспечение Украины всем спектром вооружения, и ЕС должен действовать на опережение... Кроме того, с Москвой бессмысленно искать диалога, потому что она не умеет говорить на равных», — приводила слова Ермака пресс-служба офиса президента Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем 21 апреля завил, что закупка Евросоюзом оружия для Киева якобы способствует обеспечению безопасности в Европе. При этом до этого он позволил себе резкую критику в адрес Брюсселя из-за медленной реализации тех самых закупок.

«Неспособность ЕС провести в жизнь своё собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых ключевых решений в области безопасности», — написал Кулеба в своём Twitter.

Флаги стран ЕС

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Раздражающий фактор

Постоянные требования со стороны Киева при отсутствии серьёзных результатов на поле боя начинают вызывать напряжение среди его партнёров, отмечают западные СМИ. 18 июля в газете The Telegraph вышел материал, в котором отмечалось, что если к зиме Киеву не удастся отвоевать существенную часть утраченной территории, то призывы со стороны его партнёров пойти на территориальные уступки ради «незначительных достижений в политическом плане» будут звучать гораздо чаще.

«Правительства западных стран должны быть готовы к мрачной перспективе территориальных уступок как одного из возможных политических итогов неудачного контрнаступления», — подчёркивалось в публикации.

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На рост напряжённости между Киевом и Западом указала и газета Financial Times. Причиной тому служат постоянные просьбы Владимира Зеленского поставлять всё больше оружия, говорится в статье от 19 июля. При этом западные покровители Киева уже и так в общей сложности потратили на военную и финансовую помощь Украине $170 млрд, подчёркивает FT.

В свою очередь, обозреватель BBC Гордон Корера отметил «атмосферу лежащей почти на поверхности нервозности» на недавнем форуме по безопасности Аспенского института в США. По его словам, в поддержке Киева Западом «наметились трещины», поэтому ближайшие недели и месяцы будут решающими для украинских властей.

«Они (ближайшие недели и месяцы. — RT), вероятно, покажут, сможет ли Украина добиться успехов военным путём... и сохранится ли поддержка Запада и особенно США», — констатировал журналист.

Примечательно, что и среди официальных лиц стран, поддерживающих Украину, проскальзывают критические замечания в адрес Киева. В частности, таковыми на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе отметился глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Министр заявил, что киевским властям следует проявить немного благодарности за военные поставки и перестать относиться к западным союзникам как к складу с оружием.

«В прошлом году — я тогда ехал 11 часов, а в итоге мне вручили список — я сказал им, что я не Amazon», — приводит слова Уоллеса газета The Guardian.

12 июля со схожим замечанием во время пресс-конференции в Вильнюсе в рамках натовского саммита выступил и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Считаю, что американский народ заслуживает определённой благодарности... за его готовность действовать, а также (благодарности. — RT) от всего остального мира. Заслуживают её и каждый союзник и партнёр, оказывающий поддержку», — сказал Салливан.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

AFP

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Угасание западной системы

Опрошенные RT эксперты отмечают, что для Киева стала уже обыденной риторика, согласно которой Россия представляется как «мировая угроза». Таким образом режим Владимира Зеленского пытается удержать внимание европейских партнёров и не дать им ослабить свою финансовую и оружейную поддержку страны, считают аналитики.

«Киев стал заложником ранее провозглашённых мечтаний воевать до полной победы, до возвращения Крыма. Причём тут есть и прямая ответственность его западных друзей, которые убеждали Украину в возможности осуществления всех этих планов. Теперь же режим Зеленского опасается, что, если пойдёт на переговоры или согласится решать конфликт иными политическими методами, это подорвёт его авторитет в глазах собственного народа», — сказал в беседе с RT политолог Юрий Бондаренко.

Вместе с тем, как полагает эксперт, если раньше антироссийские лозунги и заявления о защите европейских ценностей в определённой степени влияли на Запад, то сегодня эффект от них значительно снизился.

«Мы видим в разных странах динамику снижения интереса к украинскому вопросу и вопросу содействия Киеву. Особенно ярко это наблюдается в Польше, где поддержка действий Украины летит вниз. В других странах Восточной Европы наблюдается то же самое. В частности, в Венгрии проукраинская политика уже вызывает аллергию», — считает аналитик.

Украинские солдаты

AFP

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В свою очередь, эксперт РИСИ Олег Неменский в разговоре с RT отметил, что украинские политики отчасти правы, говоря о том, что с победой России в мире произойдут изменения. Однако для глобальной безопасности они будут иметь не негативный, а позитивный характер, полагает специалист.

«Украине выгодно представлять, что судьба мировой системы безопасности, установившейся после Второй мировой войны, решается на её территории и что если Украина проиграет, то эта система обрушится. В каком-то смысле в этом есть некая доля правды. Только разрушается сейчас западная «система правил». И происходит это не столько из-за Украины, сколько ввиду развития многополярного мира», — подчеркнул Неменский.

С поражением Украины быстрее наступит упадок западного проекта, основанного на том, что в мире есть только один хозяин, добавил аналитик.

«В картину мира не вписывается конец западной системы как общемировой. И в этом плане для Украины крах системы полного доминирования Запада станет гибелью её самой как проекта, основанного на отказе от своих ценностей ради присоединения к западной цивилизации. Хотя стоит отметить, что падение Украины не будет автоматически означать падение Запада. Тот ещё продолжит своё противостояние России, но на других территориях, в других формах и другими средствами», — рассуждает эксперт.

По словам Неменского, та система якобы мировой безопасности, которую создал Запад и к которой апеллирует Подоляк, не подразумевает места для России.

«Но если раньше, в 1980—1990-х годах, Россия ввиду разных обстоятельств была слаба, чтобы заявлять о себе, то сегодня она вернулась к борьбе за национальные интересы. И в этой борьбе у неё будет немало союзников, заинтересованных в том, чтобы вернуть определённые принципы в международные отношения. Потому что сейчас действуют лишь правила, навязанные США, которые Вашингтон то и дело сам же нарушает», — резюмировал Неменский.