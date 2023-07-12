Узнать больше

Министр обороны Британии намекнул, что Киеву стоит проявить немного благодарности Западу

Короткая ссылка
Киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада, считает британский министр обороны Бен Уоллес. Во время брифинга он напомнил, что получил от Киева список желаемых вооружений, на что ответил украинским властям: «Вы знаете, мы не Amazon».
Министр обороны Британии намекнул, что Киеву стоит проявить немного благодарности Западу
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Об этом пишет The Guardian.

«Нравится нам это или нет, но люди хотели бы увидеть немного благодарности», — сказал Уоллес, комментируя критику украинского президента Владимира Зеленского из-за того, что НАТО так и не предоставило Киеву точных данных о приглашении в альянс.

Британский министр рассказал, что ездил на Украину в прошлом году, где получил список запрашиваемого оружия.

«Знаете, мы не Amazon... Я сказал им это в прошлом году, когда потратил на дорогу 11 часов, чтобы получить этот список», — рассказал Уоллес.

В конце июня Владимир Зеленский заявил, что уровень помощи западных партнёров Киеву недостаточен, а процессы на поле боя «шли бы гораздо быстрее», если Киев получил бы больше вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить