Министр обороны Британии намекнул, что Киеву стоит проявить немного благодарности Западу

Киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада, считает британский министр обороны Бен Уоллес. Во время брифинга он напомнил, что получил от Киева список желаемых вооружений, на что ответил украинским властям: «Вы знаете, мы не Amazon».

Об этом пишет The Guardian.

«Нравится нам это или нет, но люди хотели бы увидеть немного благодарности», — сказал Уоллес, комментируя критику украинского президента Владимира Зеленского из-за того, что НАТО так и не предоставило Киеву точных данных о приглашении в альянс.

Британский министр рассказал, что ездил на Украину в прошлом году, где получил список запрашиваемого оружия.

«Знаете, мы не Amazon... Я сказал им это в прошлом году, когда потратил на дорогу 11 часов, чтобы получить этот список», — рассказал Уоллес.

В конце июня Владимир Зеленский заявил, что уровень помощи западных партнёров Киеву недостаточен, а процессы на поле боя «шли бы гораздо быстрее», если Киев получил бы больше вооружений.