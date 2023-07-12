Министр обороны Британии намекнул, что Киеву стоит проявить немного благодарности Западу
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Об этом пишет The Guardian.
«Нравится нам это или нет, но люди хотели бы увидеть немного благодарности», — сказал Уоллес, комментируя критику украинского президента Владимира Зеленского из-за того, что НАТО так и не предоставило Киеву точных данных о приглашении в альянс.
Британский министр рассказал, что ездил на Украину в прошлом году, где получил список запрашиваемого оружия.
«Знаете, мы не Amazon... Я сказал им это в прошлом году, когда потратил на дорогу 11 часов, чтобы получить этот список», — рассказал Уоллес.
В конце июня Владимир Зеленский заявил, что уровень помощи западных партнёров Киеву недостаточен, а процессы на поле боя «шли бы гораздо быстрее», если Киев получил бы больше вооружений.