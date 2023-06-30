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Зеленский назвал недостаточной помощь Украине от западных партнёров

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень помощи западных партнёров Киеву недостаточен.

«Я могу сказать, что помощи недостаточно. Когда я критикую наших партнёров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются», — приводит РИА Новости его слова.

Зеленский добавил, что процессы на поле боя «шли бы гораздо быстрее», если Киев получил бы больше вооружений.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с марта поставил на Украину 220 тыс. артиллерийских снарядов и более 2 тыс. ракет.

Также она подчеркнула, что Европейский союз уже истратил все резервные средства семилетнего бюджета ЕС в размере €30 млрд на период до 2027 года на помощь Украине.

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