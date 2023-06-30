Глава ЕК заявила, что Евросоюз с марта передал Украине 220 тысяч снарядов и две тысячи ракет
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«Евросоюз уже поставил 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет в рамках нашего обязательства направить Киеву в течение 12 месяцев 1 млн снарядов», — приводит ТАСС её слова.
Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз выделил €2 млрд на производство и ускоренные поставки боеприпасов Украине.
Ранее Евросоюз сообщил, что продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится.