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Глава ЕК заявила, что Евросоюз с марта передал Украине 220 тысяч снарядов и две тысячи ракет

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Евросоюз с марта поставил на Украину 220 тыс. артиллерийских снарядов и более 2 тыс. ракет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что Евросоюз с марта передал Украине 220 тысяч снарядов и две тысячи ракет
  • AP
  • © Henry Nicholls

«Евросоюз уже поставил 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет в рамках нашего обязательства направить Киеву в течение 12 месяцев 1 млн снарядов», — приводит ТАСС её слова.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз выделил €2 млрд на производство и ускоренные поставки боеприпасов Украине.

Ранее Евросоюз сообщил, что продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится.

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