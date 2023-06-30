ЕС продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится

Евросоюз продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится, говорится в заявлении саммита ЕС.

Об этом информирует ТАСС. «Евросоюз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине», — говорится в тексте заявления. Ранее лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины. Также глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться долгосрочными поставками вооружения украинской армии.