Боррель: ЕС хочет гарантировать Украине безопасность долгосрочными поставками вооружения
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Об этом еврочиновник сказал на полях саммита ЕС в Брюсселе.
«Когда мы говорим об обязательствах в области безопасности, то, с моей стороны, это означает, что военная поддержка Украины должна быть обеспечена в долгосрочной перспективе», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Боррель, гарантии безопасности должны заключаться в том, что поддержка Украины со стороны ЕС продолжится после окончания конфликта.
Ранее Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.