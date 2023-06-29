Боррель: ЕС хочет гарантировать Украине безопасность долгосрочными поставками вооружения

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться долгосрочными поставками вооружения украинской армии.

Об этом еврочиновник сказал на полях саммита ЕС в Брюсселе.

«Когда мы говорим об обязательствах в области безопасности, то, с моей стороны, это означает, что военная поддержка Украины должна быть обеспечена в долгосрочной перспективе», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Боррель, гарантии безопасности должны заключаться в том, что поддержка Украины со стороны ЕС продолжится после окончания конфликта.

Ранее Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.