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Боррель: ЕС хочет гарантировать Украине безопасность долгосрочными поставками вооружения

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться долгосрочными поставками вооружения украинской армии.
Боррель: ЕС хочет гарантировать Украине безопасность долгосрочными поставками вооружения
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом еврочиновник сказал на полях саммита ЕС в Брюсселе.

«Когда мы говорим об обязательствах в области безопасности, то, с моей стороны, это означает, что военная поддержка Украины должна быть обеспечена в долгосрочной перспективе», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Боррель, гарантии безопасности должны заключаться в том, что поддержка Украины со стороны ЕС продолжится после окончания конфликта.

Ранее Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.

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