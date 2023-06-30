Глава ЕК: Евросоюз отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года на сумму €30 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз уже истратил все резервные средства семилетнего бюджета ЕС в размере €30 млрд на период до 2027 года на помощь Украине.

«За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС €30 млрд для финансовой поддержки Украины», — цитирует её ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, эти средства являлись подушкой безопасности в бюджете Евросоюза.

В данный момент эта часть бюджета истощена, признала еврочиновница.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет ЕС дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Еврокомиссии надо заниматься не выпрашиванием дополнительных взносов у стран — членов ЕС, а сконцентрироваться на использовании имеющихся средств.