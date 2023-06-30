Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава ЕК: Евросоюз отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года на сумму €30 млрд

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз уже истратил все резервные средства семилетнего бюджета ЕС в размере €30 млрд на период до 2027 года на помощь Украине.
Глава ЕК: Евросоюз отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года на сумму €30 млрд
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС €30 млрд для финансовой поддержки Украины», — цитирует её ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, эти средства являлись подушкой безопасности в бюджете Евросоюза.

В данный момент эта часть бюджета истощена, признала еврочиновница.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет ЕС дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Еврокомиссии надо заниматься не выпрашиванием дополнительных взносов у стран — членов ЕС, а сконцентрироваться на использовании имеющихся средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить