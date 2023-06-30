Глава ЕК: Евросоюз отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года на сумму €30 млрд
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- © Geert Vanden Wijngaert
«За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС €30 млрд для финансовой поддержки Украины», — цитирует её ТАСС.
По словам фон дер Ляйен, эти средства являлись подушкой безопасности в бюджете Евросоюза.
В данный момент эта часть бюджета истощена, признала еврочиновница.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет ЕС дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года.
В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Еврокомиссии надо заниматься не выпрашиванием дополнительных взносов у стран — членов ЕС, а сконцентрироваться на использовании имеющихся средств.