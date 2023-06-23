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Канцлер Австрии призвал ЕК не выпрашивать дополнительные взносы у стран ЕС

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире радио ORF заявил, что Еврокомиссии надо заниматься не выпрашиванием дополнительных взносов у стран — членов ЕС, а сконцентрироваться на использовании имеющихся средств.
Канцлер Австрии призвал ЕК не выпрашивать дополнительные взносы у стран ЕС
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Таким образом он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года.

«Есть множество фондов, которые не были использованы... Думаю, стоит уделить им приоритетное внимание, прежде чем просить у стран-членов деньги налогоплательщиков», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ЕК могла бы, например, сэкономить на административных функциях.

Когда ранее глава Еврокомиссии запросила дополнительные деньги у стран ЕС, она объяснила данный запрос необходимостью средств на Украину, борьбу с миграцией и другие цели.

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