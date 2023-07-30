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Министр обороны Италии: исход конфликта на Украине может определить политическое решение

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Исход конфликта на Украине может быть определён не ситуацией на поле боя, а политическим решением, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию Corriere della Sera.
Министр обороны Италии: исход конфликта на Украине может определить политическое решение
  • Gettyimages.ru

По его словам, контрнаступление ВС Украины, как многие предполагали, наткнулось на сложности.

Как передаёт высказывание Крозетто ТАСС, оборона России осложняет наступление.

«Политический выбор мог бы определить исход конфликта», — отметил он.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о продвижении Вооружённых сил России на одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на 15 км по фронту и 4 км в глубину.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за неспособности ВСУ добиться хоть какого-то успеха на фронте, Вашингтон может заявить о завершении контрнаступления Киева.

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