Исход конфликта на Украине может быть определён не ситуацией на поле боя, а политическим решением, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию Corriere della Sera.

По его словам, контрнаступление ВС Украины, как многие предполагали, наткнулось на сложности.

Как передаёт высказывание Крозетто ТАСС, оборона России осложняет наступление.

«Политический выбор мог бы определить исход конфликта», — отметил он.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о продвижении Вооружённых сил России на одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на 15 км по фронту и 4 км в глубину.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за неспособности ВСУ добиться хоть какого-то успеха на фронте, Вашингтон может заявить о завершении контрнаступления Киева.