Министр обороны Италии: исход конфликта на Украине может определить политическое решение
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По его словам, контрнаступление ВС Украины, как многие предполагали, наткнулось на сложности.
Как передаёт высказывание Крозетто ТАСС, оборона России осложняет наступление.
«Политический выбор мог бы определить исход конфликта», — отметил он.
Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о продвижении Вооружённых сил России на одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на 15 км по фронту и 4 км в глубину.
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за неспособности ВСУ добиться хоть какого-то успеха на фронте, Вашингтон может заявить о завершении контрнаступления Киева.